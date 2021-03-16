الشرطة العراقية تكشف لـNRT جريمة قتل بدم بارد بين الاصدقاء

2021/03/16 | 18:48 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أعلنت قيادة شرطة المثنى، الثلاثاء، اعتقال متهم بقتل صديقه بواسطة مسدس في السماوة.

وقال مدير اعلام القيادة، النقيب، محمد الخفاجي، لـNRT عربية اليوم، (16 آذار 2021)، ان "مركز الشرطة استخبر بوجود جثة في منطقة نائية تبعد 10 كيلو متر عن مركز مدينة السماوة".

وأضاف الخفاجي، انه "تم تشكيل فريق عمل وجمع المعلومات الاستخباراتية والادلة الكافية ومن خلال المصادر الخاصة، تم التعرف على هوية الجاني في زمن قياسي اقل من (24 ساعة) وإصدار امر قضائي بحقه وقد القي القبض عليه ودونت اقواله ابتدائيا وصدقت قضائيا".

وتابع، "حيث اجري كشف الدلالة في محل الحادث واعترف بقيامه برمي المجني عليه بثلاث اطلاقات في مناطق مختلفة من جسمه بواسطة (مسدس) اثر مشاكل شخصية بين الطرفين".

وبين، انه "تم توقيف المتهم وفق أحكام المادة (406 /1/أ) من قانون العقوبات العراقي وتمت احالته إلى المحكمة المختصة لينال جزاءه العادل وفق القانون".

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