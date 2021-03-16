مجلس الوزراء يحدد موعد رفع الحظر

2021/03/16 | 18:48 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أعلن المتحدث باسم مجلس الوزراء، حسن ناظم، الثلاثاء، ان فتح الأسواق والمطاعم والمقاهي سيكون بعد 22 من الشهر الجاري وفقا للشروط الصحية.

جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الأسبوعي لناظم اليوم، (16 آذار 2021)، وأضاف ان "الحكومة تواجه تحديات الوباء وتهديده لاقتصاد المواطنين وأمنهم ومعيشتهم، وان الكوادر الصحية تبذل جهودا كبيرة في تقليل الإصابات ونخشى من ارتفاعها".

من جهة أخرى قال ناظم ان "الكاظمي أبدى تضامنا مع الشعب الكوردي بذكرى جريمة حلبجة، وأوصى بتحويل المآسي التي شهدها العراق إلى فرص عمل".

وتابع ان هناك "محاولات عرقلة عمل المحافظات والاعتداء على القوى الأمنية امر مرفوض، وندعو المواطنين الى تحديث معلومات البطاقة البايومترية".

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