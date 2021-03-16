تفاصيل قرار تقليص الحظر الشامل وموعد بدء الحظر الجزئي في العراق

2021/03/16 | 18:49 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

قرر مجلس الوزراء، الثلاثاء، تخفيف إجراءات حظر التجوال ابتداء من يوم 2021/3/22.

قناة "ناس" على تلكرام..



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وبحسب بيان مقتضب للمكتب الاعلامي لمجلس الوزراء، تلقى "ناس" نسخة منه، (16 آذار 2021)، فإن "المجلس قرر في جلستة الاعتيادية اليوم تخفيف إجراءات حظر التجوال ابتداء من يوم 2021/3/22"، مضيفا أن "حظر التجوال الجزئي يبدأ من الساعة 9 مساء إلى 5 صباحاً، اما الشامل فسيكون يومي الجمعة والسبت فقط مع فتح المحال والأسواق التجارية وفق إجراءات السلامة المتبعة".

وتابع أن قرار لجنة الصحة والسلامة الوطنية يشمل فتح (المولات) ايضاً إضافة إلى (المطاعم والمقاهي والكافيهات) للأيام من الأحد إلى الخميس من كل اسبوع، ومن الساعة 5 صباحاً ولغاية الساعة 9 مساءً مع غلقها في الجمعة والسبت ومنع تقديم "الاراكيل" في تلك الأماكن.

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