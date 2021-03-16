صحة الرصافة توضح التوزيع الجغرافي للإصابات  الـ 802 المسجلة اليوم بكورونا

2021/03/16 | 18:49 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مدير عام صحة بغداد الرصافة عبد الغني الساعدي، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 802 اصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 402 حالة رصد الوبائي للقطاعات الصحية.

وقال الساعدي في بيان صحفي، ان “المؤسسات الصحية سجلت اليوم في جانب الرصافة 802 اصابة جديدة بفيروس كورونا موزعة كالتالي

402 حالة خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية

قطاع المدائن 145 حالة من خلال الرصد الوبائي .

قطاع النهروان 35 حالة من خلال الرصد الوبائي .

قطاع بغداد جيدة 149 حالة من خلال الرصد الوبائي .

قطاع بلديات الثاني 29 حالة من خلال الرصد الوبائي

قطاع الصدر 44 حالة من خلال الرصد الوبائي

– 400 حالة خلال مراجعتهم للمؤسسات الصحية

128 حالة في مدينة الصدرموزعة على المحلات / سوق مريدي / قرب معمل السكائر / سوق الوحيلات / الشماعية /السوق الكبير / سوق العورة / الحميدية / الكيارة / الزراعي / قطاعات 23 /62 / 43 و 36 45 و 57 و 56 و 54 /55 / الاورفلي / الحبيبية /حي طارق / جميلة / ق51 / / ق 18 / جميلة / الكيارة / 544 / 553 / 538 / 542 / 565 / 513 / 552 /547 / 555 / 519 / 520 / 521 / 546 / 550

9حالات في شارع فلسطين محلة / المستنصرية / 505 / 506 قرب نادي التركمان / 510 /

24 حالة في الشعب محلة / 337 / حسينية المصطفى /حي اور / حي البساتين / / 333/ 341 /321 / 324 .

12 حالة في منطقة الزعفرانية توزعت على محلاتها / 950 /حي المصطفى / شارع المعهد / شارع الكهرباء / الزراعي / حي الطاقة /

12 حالة في النهروان / الزراعي / حي الوحدة

61 حالة في المدائن / حي سومر / العروبة / اللج / القادسية /مشروع الوحدة / الالوردية / الكرغولية / جسر ديالى / الجعارة / التاميم / حي الوحدة .

11 حالة في الحسينية محلة / 215 / الانتصار / الثعالبة / المعسكر / كميرة / الانصار / 222 /220

5 حالات في منطقة الكفاءات محلة 766

11 حالة في منطقة الكرادة محلة/ 930 / 909 / 901 /

6 حالات في منطقة بغداد جديدة محلة / شارع المسبح / 725 / 719 / 703 .

15 حالة في منطقة الامين محلة / 731 / المعلمين / الثانية / الامين الاولى / 739 / 747 / نواب ضباط / 733 /

4 حالات في منطقة المشتل محلة 729 / 756 / 730 .

5 حالات في منطقة الغدير محلة 704 / 706 .

7 حالات في منطقة العبيدي محلة / 765 / 762 / 762 / 768

5 حالات في منطقة زيونة محلة / 712 / 716 / تقاطع ميسلون / 714 / 713

4 حالات في منطقة المعامل / الزراعي /

6 حلات في منطقة الوزيرية محلة 301

4 حالات في منطقة الزوية محلة / 710

11 حالة في الاعظمية محلة 312 / 308 / 314

14 حالة في البلديات / المعسكر / 9 نيسان

6 حالات في منطقة الدورة .

6 حالات في كل من البنوك / و سبع ابكار / و سب قصور / و الصليخ

3 حالات في كل من المناطق التالية / المعامل / حي القاهرة محلة 313 / الطالبية محلة 321 / / الدورة / حي النصر / حي البتول / المنصور / بسماية المجمع / ,

وحالتين في كل من / حي النضال 103 / لكريعات / الكمالية 757 / البياع / السيدية .

واضاف الساعدي انه “تم نقل جميع الحالات الى الحجر الصحي لتلقي العلاج وفق البروتوكولات المعتمدة”، مشيرا الى ان “العدد التراكمي للإصابات ارتفع الى 93019 توفي منهم 1485 للاسف فيما اكتسب الشفاء 84644 حالة شفاء ومتبقي قيد العلاج 6890 “

ودعا الساعدي الى “مراعاة تلك الجهود والتي اسفرت عن هذا الحجم من اعداد الشفاء من خلال الالتزام بإجراءات الوقائية ولبس الكمامات والتركيز على التباعد الاجتماعي وعدم التهاون وتقدير تلك الجهود”.

وثمن الساعدي “الجهود التي تبذل من قبل ملاكات صحة الرصافة لمعالجة مصابي فيروس كورونا مضحين بأرواحهم لإنقاذ المصابين الفيروس”.

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