عاجل: ناظم: تقليص ساعات الحظر وأيامه

2021/03/16 | 18:52 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء حسن ناظم، اليوم الثلاثاء، أن حظر التجوال يبدأ من التاسعة مساء إلى الخامسة صباحاً، فيما يكون يومي الجمعة والسبت شاملا.وقال ناظم في المؤتمر الصحفي الأسبوعي، إن “رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أبدى تضامنا مع الشعب الكردي بذكرى جريمة حلبجة”، مبينا أن “الكاظمي أوصى بتحويل المآسي التي شهدها العراق إلى فرص للبناء”.ولفت الى أن “جماعات حاولت تفجير أبراج الكهرباء في منطقة الراشدية ببغداد”، مبينا أن “تلك الأعمال لن تستطيع إيقاف الجهد الحكومي في إنتاج الكهرباء”.وأشار الى أن “محاولات عرقلة عمل المحافظات والاعتداء على القوات الأمنية أمر مرفوض”، موضحا أن “الحكومة تدعو المواطنين إلى […]

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