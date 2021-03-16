اسكتلندا تعلن خارطة طريق للخروج من الإغلاق العام

2021/03/16 | 18:53 - المصدر: بغداد اليوم

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أعلنت رئيسة وزراء اسكتلندا نيكولا ستورجن عن خارطة طريق للخروج من الإغلاق العام، مشيرة إلى أنه سيتم رفع أوامر "البقاء في المنزل" في 2 أبريل واستبدالها بتوجيهات محلية.

وقالت ستورجون في كلمة أمام البرلمان إن خارطة الطريق ستعتمد على توزيع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، مؤكدة أن "أياما أكثر إشراقا تنتظرنا".

وأوضحت أن قطاع الحانات والمطاعم قد يسمح له باستقبال الزبائن في مجموعات من ستة أشخاص اعتبارا من 26 أبريل، مع حظر تجول يبدأ الساعة 10 مساء.

كما سيتم إعادة فتح بعض المتاجر غير الأساسية، بما في ذلك خدمات البيع بالتجزئة ومراكز الحدائق ومتاجر الأدوات المنزلية ومصففي الشعر، بدءا من 5 أبريل، أي قبل إعادة فتح القطاع بالكامل اعتبارا من 26 أبريل.

كما سيتم تخفيف القيود على التجمعات في الهواء الطلق، حيث سيتمكن ستة أشخاص من ثلاث عائلات مختلفة من التجمع، أما الجنازات وحفلات الزفاف سيسمح بحضور 50 شخصا كحد أقصى فيها.

المصدر: "الإندبندنت"

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