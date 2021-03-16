الحكومة العراقية تقرر فتح الأسواق والمطاعم والمقاهي وفق الشروط الصحية بعد 22 من آذار الجاري

2021/03/16 | 18:53 - المصدر: بغداد اليوم

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اعلن المتحدث باسم مجلس الوزراء حسن ناظم، الثلاثاء، (16 اذار 2021)، ان الحكومة قررت تخفيف إجراءات حظر التجوال.

وقال ناظم في مؤتمر صحفي عقده اليوم، انه "مجلس الوزراء قرر في جلستة الاعتيادية اليوم تخفيف إجراءات حظر التجوال ابتداء من يوم الـ22 من اذار الحالي".

واضاف ان "حظر التجوال الجزئي سيبدا من الساعة ٩ مساءا إلى ٥ صباحاً اما الشامل فسيكون يومي الجمعة و السبت فقط".

وتابع انه "تقرر فتح المحلات و الأسواق التجارية وفق إجراءات السلامة المتبعة".

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