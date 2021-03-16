اتحاد القوة البدنية يعلن عن تشكيلة المنتخب الوطني للناشئين

2021/03/16 | 18:53 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكوت/نينا/ اعلن الاتحاد المركزي للقوة البدنية عن تسمية المنتخب الوطني لفئة الناشئين استعدادا للمشاركات الدولية.وقال رئيس الاتحاد مناضل جاسم حسن العلاف لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للأنباء/نينا/ ان:" الاتحاد اقام اليوم على قاعة نادي المنتظر في الكوت اختبارات المنتخب الوطني للناشئين /كلاسك / بمشاركة/17/ لاعبا من مختلف المحافظات وبحضور مدربي المنتخب وأعضاء الاتحاد".واضاف ، انه :" ترشح نتيجة الاختبارات التي جرت وفق القوانين والأنظمة الدولية للعبة ، كل من الرباع حيدر محمد علي من بغداد في وزن 53 كغم ،و في وزن 59كغم ترشح حسن كامل حسن من بغداد ايضا ، وفي وزن 66كغم زيد حيدر عباس من بابل ، وبوزن 74كغم عباس علي كريم من واسط ، وفي وزن 83كغم وبعد منافسة قوية بين المشاركين ترشح حسين غني موحان من واسط ايضا ، وفي وزن 93كغم ترشخ حسن عامر حسين من واسط ، اضافة الى ترشح الرباع عباس ثابت عباس من واسط في وزن 105 كغم ، واخيرا تمكن في وزن 120 كغم مصطفى محمد يحيى من النجف الاشرف من الترشح لتمثيل المنتخب "./ انتهى

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