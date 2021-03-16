الزوراء يدك شباك الحدود بثلاثية

2021/03/16 | 18:53 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /نينا / دك فريق الزوراء شباك الحدود بثلاثية نظيفة في المباراة التي أقيمت مساء اليوم في ملعب الشعب الدولي لحساب الجولة ٢٤ من الدوري الممتاز.تمكن الزوراء من تحقيق بداية مميزة تدل على رغبته بتعويض الخسارة التي تعرض لها في الكلاسيكو في الجولة الماضية أمام القوة الجوية، وسجل هدفه الأول عبر قائد الفريق علاء عبد الزهرة في الدقيقة ١٢ .وعزز زميله مهند عبد الرحيم النتيجة بهدف ثانٍ بالدقيقة ٢٠ ، وعاد علاء عبد الزهرة ليسجل الهدف الثالث في الدقيقة ٢٦ من المباراة ، لينتهي الشوط الأول بثلاثية نظيفة.وحسم الزوراء المباراة في شوطها الأول ولم يكن بالفاعلية ذاتها في الشوط الثاني لتنتهي المباراة لصالحه بثلاثة اهداف نظيفة .ورفع الزوراء رصيده إلى النقطة ٤٤ في المركز الثالث ،بينما تجمد رصيد الحدود عند النقطة ١٩ في المركز الأخير./انتهى

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