الحشد الشعبي: حبطنا اجندة خبيثة كانت بوضع التنفيذ في ديالى

2021/03/16 | 18:56 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ ديالى..

اكد الحشد الشعبي، الثلاثاء، احباط اجندة خبيثة كانت في وضع التنفيذ بزور شيخ بابا شمال شرق ديالى.

وقال الناطق باسم محور ديالى صادق الحسيني لـوكالة /المعلومة/،ان “مفارز الحشد الشعبي عثرت خلال الساعات 72 الماضية على 6 مضافات كبيرة تحت الارض لتنظيم داعش في زور شيخ بابا قرب ناحية جلولاء(70كم شمال شرق بعقوبة) خلال عمليات التمشيط الواسعة التي تجري رغم تعقيدات التضاريس”.

وأضاف، أن “المضافات كانت تضم عبوات ومتفجرات مهيأة لتنفيذ اجندة خبيثة لاستهداف القرى والمناطق القريبة منها”، موضحا أن “دخول الحشد الشعبي واستنفار مقاتلي 8 الوية قتالية اعطت ثمارها في انهاء نافذة خطيرة جدا حاول التنظيم من خلالها استهداف القرى والقصبات القريبة”.

وتابع ان “عملية زور شيخ بابا ستحتاج بعض الوقت لانجازها بشكل كامل”، مؤكدا بان “مقاتلي الحشد الشعبي مستمرين في رفع العبوات والالغام وضبط المضافات”.

وتتواصل قطعات الحشد الشعبي منذ 72 ساعة في تمشيط زور شيخ بابا قرب ناحية جلولاء لانهاء فلول داعش الارهابي.



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