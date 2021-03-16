2021/03/16 | 18:58 - المصدر: فرانس 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تتناول هذه الحلقة مجموعة من تقارير مراسلي فرانس24 حول العالم.



في الجزائر: جدل حول مشروع قانون سحب الجنسية، وفي العراق: عقارات المسيحيين تتعرض بشكل ممنهج للسرقة وعمليات للتزوير منذ 2008، ليبيا: انطلاق عملية التلقيح ضد فيروس كورونا، وفي الأردن: قرار حكومي يقضي بإبقاء حضانات الأطفال مفتوحة.

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