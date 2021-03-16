2021/03/16 | 18:58 - المصدر: فرانس 24
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
تتناول هذه الحلقة مجموعة من تقارير مراسلي فرانس24 حول العالم.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ليبيا: انطلاق عملية التلقيح ضد فيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (فرانس 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
تتناول هذه الحلقة مجموعة من تقارير مراسلي فرانس24 حول العالم.
في الجزائر: جدل حول مشروع قانون سحب الجنسية، وفي العراق: عقارات المسيحيين تتعرض بشكل ممنهج للسرقة وعمليات للتزوير منذ 2008، ليبيا: انطلاق عملية التلقيح ضد فيروس كورونا، وفي الأردن: قرار حكومي يقضي بإبقاء حضانات الأطفال مفتوحة.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ليبيا: انطلاق عملية التلقيح ضد فيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (فرانس 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ليبيا: انطلاق عملية التلقيح ضد فيروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (فرانس 24).