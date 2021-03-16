يحدث مرة كل 17 عاما.. حشرة ستغزو مناطق في أميركا

2021/03/16 | 18:58 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في مشهد يعتقد أنه سيكون شبيها بما يحصل في أفلام الرعب أو الأساطير القديمة، تتحضر مليارات حشرات الزيز (سيكادا) لتغزو قريبا جزءا من الولايات المتحدة بما يشمل العاصمة واشنطن، في حدث نادر تحصل مرة كل سبع عشرة سنة.

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