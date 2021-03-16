2021/03/16 | 18:58 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قطع طرق ومداخل قضاء في ذي قار على خلفية ثلاثة مطالب.. (صور) هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/03/16 | 18:58.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قطع طرق ومداخل قضاء في ذي قار على خلفية ثلاثة مطالب.. (صور)) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قطع طرق ومداخل قضاء في ذي قار على خلفية ثلاثة مطالب.. (صور)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).