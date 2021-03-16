2021/03/16 | 18:58 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني وجهت كتائب سيد الشهداء، اليوم الثلاثاء، رسالة إلى رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود برزاني، هددت خلالها بعدم تمرير قانون الموازنة.وقال الأمين العام لكتائب سيد الشهداء، ابو الاء الولائي، في رسالة الى رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود برزاني، تابعها “المكرز الخبري الوطني”، “اننا سنعمل جاهدين على منع تمرير قانون الموازنة فيما […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص برسالة لبارزاني..



كتائب سيد الشهداء تهدد بعدم تمرير الموازنة المركز الخبري الوطني.

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