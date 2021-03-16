متظاهرون يهاجمون موكب محافظ ذي قار (صورة)

2021/03/16 | 19:00 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، بأن

مجموعة متظاهرين هاجمت موكب محافظ ذي

قار عبد الغني الأسدي.

وقال المصدر في حديث لوكالة نون

الخبرية، إن "موكب الأسدي مر من قرب إحدى

خيام المعتصمين أمام شركة نفط ذي قا

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