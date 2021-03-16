2021/03/16 | 19:00 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت وزارة الصحة الفرنسية إن الطفرة

الجديدة لفيروس كورونا التي ظهرت في

منطقة بريتاني شمال غرب فرنسا، لا يمكن

تتبعها عبر اختبار تفاعل البوليميراز

المتسلسل (PCR).

وأوضحت الوزارة أن نتائج اختبار الـPCR

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فرنسا: الطفرة الجديدة لا يمكن تتبعها عبر اختبار الـPCR) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فرنسا: الطفرة الجديدة لا يمكن تتبعها عبر اختبار الـPCR) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).