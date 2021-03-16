الحكومة العراقية تقلص أيام الحظر وأوقاته

2021/03/16 | 19:03 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أكد حسن ناظم المتحدث باسم مجلس الوزراء العراقي، اليوم الثلاثاء، أن حظر التجوال يبدأ من التاسعة مساء إلى الخامسة صباحاً، فيما يكون يومي الجمعة والسبت شاملا. وقال ناظم في مؤتمر صحفي، إن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أبدى تضامنا مع الشعب الكردي …

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