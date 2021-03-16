أسعار الذهب تواصل الارتفاع عالمياً بعد بيانات اقتصادية

2021/03/16 | 19:03 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفعت أسعار الذهب عالمياً خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مع ترقب اجتماع الفيدرالي الأمريكي وبعد بيانات اقتصادية.

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