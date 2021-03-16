الزوراء يحقق الفوز على الحدود في الدوري الممتاز

2021/03/16 | 19:05 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين] حقق فريق الزوراء بكرة القدم، اليوم الثلاثاء، الفوز على الحدود بثلاثة اهداف نظيفة في المباراة التي اقيمت على ملعب الشعب ضمن منافسات الجولة الـ24 من الدوري العراقي.

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