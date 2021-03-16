كوسرت رسول في رحيل كمال مظهر: فقدنا مؤرخا وكاتبا كبيرا

2021/03/16 | 19:16 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه رئيس المجلس السياسي الاعلى ومصلحة الاتحاد الوطني الكوردستاني كوسرت رسول علي برقية تعزية برحيل المؤرخ الكوردي البروفيسور الدكتور كمال مظهر.

وقال كوسرت رسول في برقية التعزية:

بألم وحزن بالغين تلقينا خبر وفاة البروفيسور والمؤرخ الكوردي الكبير د.



كمال مظهر أحمد.

واضاف، ان الدكتور كمال مظهر كان احد المؤرخين الكورد الكبار وقدم خلال حياته خدمات كبيرة لقضية الشعب الكوردي وتمكن من جمع قسم كبير من التاريخ الكوردي وان مؤلفات الراحل ستبقى داخل المكتبات وثائق وارشيف كبير ومفخرة كبيرة لتاريخ شعبنا.

وقال ان الشعب الكوردي برحيل الدكتور كمال مظهر فقد مؤرخا كبيرا واكاديميا وكاتبا عظيما ولا يمكن تعويضه بسهولة.

وبهذا الرحيل، نبتهل من الله عز وجل ان يسكن الفقيد الجنة وان تكون هذه اخر احزان عائلته.

PUKmedia

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