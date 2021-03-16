الحشد الشعبي يعلن حصيلة قتلاه منذ بداية عام 2021

2021/03/16 | 19:19 - المصدر: NRT عربية

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اعلنت هيئة الحشد الشعبي، الثلاثاء، سقوط 42 قتيلا في صفوفه منذ بداية العام الحالي.

وذكر مدير المديرية العامة للشؤون الإدارية في الحشد الشعبي " سلطان الموسوي" في كلمة خلال فعاليات افتتاح "مركز شهداء الحشد الشعبي الثقافي" في البصرة إن "هيئة الحشد قدمت منذ بداية العام الحالي 2021 ولغاية الآن 42 شهيدا".

واضاف، ان "الحشد الشعبي قدم خلال العام الماضي 146 شهيدا، فيما كان عدد الشهداء الذي قدمهم الحشد خلال عام 2019 (208) شهداء".

واوضح، أن "محافظة البصرة قد تصل الى المرتبة الأولى بين المحافظات العراقية في أعداد الشهداء والجرحى".

ا.ح

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