بابل.. شخص يفتح النار على شقيقه وشخص آخر ويسلم نفسه للأمن

2021/03/16 | 19:24 - المصدر: بغداد اليوم

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شرطة بابل : متهم يقتل شقيقه وشخص آخر وسط الحلة ويقوم بتسليم نفسه للعدالة :

كشفت قيادة شرطة بابل ، اليوم الثلاثاء ، بأن متهم أقدم على قتل شقيقه وزميل شقيقه بواسطة سلاح ناري نوع مسدس ( كولمبي ) وذلك إثر مشاجرة بسبب خلافات عائلية وقعت ضمن أحد أحياء مركز مدينة الحلة وقام بعدها بتسليم نفسه الى مركز شرطة حي بابل ، وما يزال التحقيق جاري مع المتهم في شعبة مكافحة إجرام الصوب الصغير لمعرفة تفاصيل أكثر عن الجريمة بعد أن تمت إحالته إليهم .إعلام قيادة شرطة محافظة بابل

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