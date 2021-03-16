بابل.. شخص يفتح النار على شقيقه وشخص آخر ويسلم نفسه للأمن

شرطة بابل : متهم يقتل شقيقه وشخص آخر وسط الحلة ويقوم بتسليم نفسه للعدالة :
كشفت قيادة شرطة بابل ، اليوم الثلاثاء ، بأن متهم أقدم على قتل شقيقه وزميل شقيقه بواسطة سلاح ناري نوع مسدس ( كولمبي ) وذلك إثر مشاجرة بسبب خلافات عائلية وقعت ضمن أحد أحياء مركز مدينة الحلة وقام بعدها بتسليم نفسه الى مركز شرطة حي بابل ، وما يزال التحقيق جاري مع المتهم في شعبة مكافحة إجرام الصوب الصغير لمعرفة تفاصيل أكثر عن الجريمة بعد أن تمت إحالته إليهم .إعلام قيادة شرطة محافظة بابل
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