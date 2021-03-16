انخفاض سعر خام البصرة الخفيف

2021/03/16 | 19:24 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /نينا /انخفض سعر خام البصرة الخفيف، الثلاثاء، فيما سجل خام المحافظة الثقيل ارتفاعا ملحوظا في الاسعار.وتراجع نفط البصرة الخفيف المصدر لآسيا، بحسب بورصة دبي، إلى 68.82 دولارا للبرميل، بنسبة انخفاض بلغت 0.78 %، عن اسعار يوم الخميس الماضي.وسجلت اسعار خام البصرة الثقيل 66.40 دولارا للبرميل بارتفاع بلغت نسبته 0.79 بالمئة.وسجل سعر النفط العربي الخفيف السعودي 68.90 دولارا للبرميل، بينما سجل مزيج مربان الاماراتي 68.86 دولارا للبرميل، وسجل مزيج سهران الجزائري 67.24 دولارا ، فيما سجل بوني الخفيف النيجيري 67.51 دولارا، والكويت الكويتي 68.56 دولارا، وجيراسول الانغولي 67.93 دولارا./ انتهى8

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