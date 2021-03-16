القبض على / قاتل النساء / في صلاح الدين

2021/03/16 | 19:24 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /نينا /اعلنت مديرية شرطة صلاح الدين عن القاء القبض على "قاتل النساء" في المحافظة.وذكرت المديرية في بيان :"بعد جمع المعلومات الدقيقة ومن خلال البحث والتحري ، تمكنت مفارز مكافحة الإجرام من القبض على المتهم بقتل امرأتين بدوافع مادية".وأضافت، أنه"تمت إحالة المتهم إلى القضاء لغرض إكمال الإجراءات القانونية بحقه اصوليا"./انتهى8

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