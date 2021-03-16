تعليق أميركي على زيارة وفد حزب الله اللبناني لموسكو

2021/03/16 | 19:29 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجاء تصريح المتحدث، الثلاثاء، تعليقا على زيارة وفد من حزب الله اللبناني إلى العاصمة الروسية موسكو، ولقائه وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف.

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