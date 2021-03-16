2021/03/16 | 19:30 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد

كشفت صحيفة “البيان الاماراتية”، ان بطولة كأس الخليج “خليجي 25” لن تقام في العراق.

وذكرت الصحيفة في تقرير لها تابعته وكالة/ المعلومة/ ان “لجنة التفتيش التابعة للجنة تقييم ملفات «خليجي 25» لكرة القدم اكدت صعوبة إقامة البطولة في العراق، لظروف أمنية”.

واضافت ان “زيارة اللجنة للعراق والتي كانت مقررة في كانون الثاني الماضي لتفقد منشآت البصرة تأجلت على ضوء بعض الأمور الأمنية التي حدثت قبل الزيارة”.

ويعقد المكتب التنفيذي لاتحاد كأس الخليج اجتماعاً الأسبوع المقبل لتحديد الدولة المستضيفة للبطولة.



انتهى/ 25 ل

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الظروف الامنية تبدد امال العراق باستضافة بطولة “خليجي 25”) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الظروف الامنية تبدد امال العراق باستضافة بطولة “خليجي 25”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).