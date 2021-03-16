بابل.. شخص يقتل شقيقه ويسلم نفسه للشرطة

2021/03/16 | 19:30 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قيادة شرطة بابل، اليوم

الثلاثاء، إلقاء القبض على متهم قتل

شقيقه وزميل شقيقه في بابل.

وقالت القيادة في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، إن "متهم اقدم على قتل شقيقه

وزميل شقيقه بواسطة سلاح ناري نوع

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