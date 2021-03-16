رئيس الحكومة العراقية يعلن القبض على عدد من المخربين لأبراج الطاقة

2021/03/16 | 19:34 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أعلن مصطفى الكاظمي رئيس مجلس الوزراء العراقي، اليوم الثلاثاء، عن القبض على عدد من المخربين لأبراج الطاقة.وقال الكاظمي خلال كلمته في مجلس الوزراء، إنه في ذكرى حلبجة لنعمل على تحويل فرص الألم في حياة الشعب العراقي الى فرصة أمل"، مشيراً الى …

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