"المالية" العراقية: الأشراف على المصرف الزراعي خطوة مهمة في تنمية الاقتصاد

2021/03/16 | 19:34 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أعلنت وزارة المالية والبنك المركزي العراقي، اليوم الثلاثاء، تشكيل لجنة للرقابة والاشراف على المصرف الزراعي ضمن خطوات الورقة البيضاء.وذكر المالية العراقية في بيان عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أنه ضمن خطوات الإصلاحية التي تضمنتها الورقة …

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