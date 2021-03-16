شرطة بابل القبض على متهم قتل شقيقه وزميل شقيقه

2021/03/16 | 19:38 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بابل أعلنت قيادة شرطة بابل، اليوم الثلاثاء، إلقاء القبض على متهم قتل شقيقه وزميل شقيقه في بابل.وقالت القيادة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن “متهم اقدم على قتل شقيقه وزميل شقيقه بواسطة سلاح ناري نوع مسدس ( كولمبي ) وذلك إثر مشاجرة بسبب خلافات عائلية وقعت ضمن احد احياء مركز …

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