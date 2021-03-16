2021/03/16 | 19:42 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت قيادة شرطة بابل، اليوم الثلاثاء، إلقاء القبض على متهم قتل شقيقه وزميل شقيقه في بابل.

وقالت القيادة في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إن "متهم اقدم على قتل شقيقه وزميل شقيقه بواسطة سلاح ناري نوع مسدس ( كولمبي ) وذلك إثر مشاجرة بسبب خلافات عائلية وقعت ضمن احد احياء مركز مدينة الحلة وقام بعدها بتسليم نفسه الى مركز شرطة حي بابل".

وأشارت إلى "استمرار التحقيق مع المتهم في شعبة مكافحة اجرام الصوب الصغير لمعرفة تفاصيل أكثر عن الجريمة بعد أن تمت إحالته إليهم".

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