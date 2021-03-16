بالصور.. تنظيمات دوبز للـ ا.و.ك تحيي ذكرى فاجعة حلبجة

2021/03/16 | 19:47 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقامت تنظيمات دوبز للاتحاد الوطني الكوردستاني اليوم الثلاثاء حملة واسعة لزراعة عدد من النباتات وشتلات الورود داخل القضاء لمناسبة ذكرى فاجعة حلبجة مع الوقوف خمس دقائق مع قراءة سورة الفاتحة على ارواح شهداء المدينة .

PUKmedia عمر اواره

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