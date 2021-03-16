وفد ايراني يزور جامعة حلبجة

2021/03/16 | 19:47 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل رئيس جامعة حلبجة البروفيسور المساعد مهاباد عبد الله واعضاء مجلس الجامعة اليوم الثلاثاء 16/3/2021، قنصل الجمهورية الاسلامية الايرانية في السليمانية مهدي شوشتري والوفد المرافق له.

وعرَّف رئيس الجامعة جميع الكليات بجامعة حلبجة للوفد الضيف، مضيفا انه سيتم افتتاح كلية الطب للعام الدراسي 2021-2022، فضلا عن بحث العلاقات بين جامعة حلبجة والجامعات الايرانية، حيث ان هناك عدد من مذكرات تفاهم موقعة بين الطرفين.

واعرب القنصل الايراني عن المه بمناسبة فاجعة 16/3، مؤكدا على تمتين العلاقات اكثر ودعمه لافتتاح كلية الطب في جامعة حلبجة.

وفي جانب اخر من الزيارة، تم طرح عدد من المقترحات من قبل اعضاء مجلس جامعة حلبجة والمطالبة اكثر بتسهيل عودة الاساتذة من الجامعات الايرانية الى جامعة حلبجة، فضلا عن التعاون في ارشفة فاجعة حلبجة في موقع (الارشيف الرقمي بجامعة حلبجة).

PUKmedia جمال سركتي

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