2021/03/16 | 19:50 - المصدر: عين العراق

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الثلاثاء 16 مارس 2021 | 07:20 مساءً

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وزير الثقافة يصدر بياناً مهماً بشأن تحسين الرواتب وهيكلية الدوائر

وجَّه وزير الثقافة والسياحة والآثار حسن ناظم كلمةً إلى موظفي الوزارة بشأن تحسين الرواتب، وهيكلية الدوائر على وفق البرنامج الحكومي.



وقال ناظم: إنَّ مسألة مخصصات الموظفين، وترفيعاتهم، وعلاواتهم مرتبطةٌ بإقرار الموازنة، وأنَّ الوزارة تسعى إلى أن تكون في موقعها الثقافي المميّز بوصف الموظفين هم الذين يمثلون ثقافة العراق، وتاريخه، مضيفاً : لقد طالبنا رسمياً في اجتماعاتنا في أن تُعدَّل الرواتب والمخصصات، ومازلنا ماضين في هذا الصدد، نحنُ وعشر وزارات أخرى تشاطرنا المعاناة نفسها،وستتضح المسألة مع إقرار الموازنة، ولا نية لحجب أيَّة مخصصات.



أما بشأن الهيكلية الجديدة، ذكر الوزير: عندما باشرنا العمل كان مقرراً في البرنامج الحكومي إلزام كل الوزارات بترشيق الهيكل الإداري، وقد عملنا اجتماعاتٍ مع المديرين العامين لأشهر طويلة، نفحص، وندقّق مع الأقسام التي استحدثت لأغراض ليست ذات جدوى، وتوصلنا إلى هيكلة هيأة السياحة، ودوائر أخرى بعد اجتماعات مع الكادر المتقدم، وقد صوَّت المديرون العامون على ذلك، وعليهم توضيح هذا إلى موظفيهم، فهي ليست قراراتٍ فرديةً.



وختم كلمته بالقول : لدينا إمكانيات جيدة، ومديرون جدد، ووكلاء جدد يتعاملون خارج الأطر التقليدية.

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