ثنائية محمد عبد الزهرة في شباك نفط ميسان تعيد النجف للمركز الثالث بقائمة الممتاز

2021/03/16 | 20:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ بغداد

أعادت ثنائية لاعب النجف بكرة القدم محمد عبد الزهرة اليوم الثلاثاء (16 آذار 2021) فريقه الى المركز الثالث في المنافسة بعد الفوز على نفط ميسان 2 - 1 ، في لقاء جرى على ملعب ميسان الاولمبي ضمن منافسات ختام الجولة 24 بدوري الكرة الممتاز.

وقال مراسل ( بغداد اليوم)، " البداية أكدت أفضلية لصاحب الضيافة نفط ميسان، الا ان التسرع حرم الفريق من فرص فعلية، رغم أن النجف بادل نفط ميسان في الضغط على المرمى مما رفع من المستوى الفني لهذا الشوط، ليعلن النجف عن هدف السبق في الدقيقة 27 من ركلة ثابتة وصلت الى محمد عبد الزهرة سددها بالرأس هزت شباك نفط ميسان، وحاول الاخير البحث عن التعادل الا انه خرج من الشوط الاول متأخراً بالهدف الوحيد".

واضاف،" الشوط الثاني لم يرتقي الى مستوى الاول الا ان الهدف الشخصي الثاني لمحمد عبد الزهرة منح الاطمئنان للنجف في الدقيقة 86 ، لكن اكرم رحيم وقبل صافرة النهاية بثواني سجل لنفط ميسان هدف تقليص الفارق لينتهي اللقاء نجفي 2 - 1".

وكانت الجولة نفسها قد أفتتحت الاحد بتعادل الكرخ والسماوة، وفوز زاخو على الطلبة، وأُستكملت الجولة أمس الاثنين بفوز الجوية والشرطة على امانة بغداد والديوانية، وتعادل النفط والقاسم والميناء ونفط البصرة، فيما فاز نفط الوسط على اربيل والصناعات على الكهرباء، والزوراء على الحدود اليوم الثلاثاء في ختام الجولة نفسها.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد النجف الى النقطة 46 والمركز الثالث، تاركا الرابع الى الزوراء بـ 44 نقطة في القائمة التي يتصدرها الجوية بـ 53 نقطة والشرطة ثانياً بـ 46 نقطة وبفارق الاهداف عن النجف.

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