الكاظمي يوجه بتكفل الجهات الحكومية بنقل جثمان العلامة الراحل كمال مظهر احمدمن المانيا الى العراق

2021/03/16 | 20:26 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / وجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بان تتكفل الجهات الحكومية الرسمية بنقل جثمان المؤرخ والعلامة العراقي الدكتور كمال مظهر احمد الذي وافاه الاجل في المانيا ، بعد صراع طويل مع المرض، الى مثواه الاخير في وطنه العراق./ انتهى8

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