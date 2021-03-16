مصدر ل”النور”: الان اجتماع بين رؤساء الكتل لحسم قانون المحكمة الاتحادية وتحول كردي

2021/03/16 | 20:28 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادافاد مصدر برلماني، اليوم الثلاثاء، ان رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، انخرط في اجتماع رؤساء الكتل النيابية لحسم قانون المحكمة الاتحادية.وقال المصدر ل “النور نيوز” ان “الحلبوسي انخرط في اجتماع يضم رؤساء الكتل النيابية (الفتح، وسائرون، واتحاد القوى، الحكمة، والاتحاد الوطني الكردستاني”.واضاف ان “الاجتماع معقود في كتلة الحكمة النيابية، فيما تشير بعض التسريبات …

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