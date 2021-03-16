الأقدم من أصل بركاني.. نيزك سقط في جنوب الجزائر قبل نحو قرن

2021/03/16 | 20:30 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توصل عدد من العلماء إلى أن نيزكاً سقط في جنوب الجزائر قبل نحو قرن هو الأقدم من أصل بركاني، إذ نشأ من كوكب أولي ظهر في السنوات المليون الأولى للنظام الشمسي للأرض.

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