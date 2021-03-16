شرطة كربلاء توضح ما نشر عن إعتقال أحد الإرهابيين الذي كان يخطط لأغتيال شخصيات مهمة

2021/03/16 | 20:31 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوضحت قيادة شرطة كربلاء انه سبق ان تم

اعتقال أحد الاشخاص الذي كان يخطط لضرب

دوائر حكومية وشخصيات مختلفة وضبط

بحوزته شرائح هواتف واتصالات أجنبية،

وقال المتحدث الاعلامي باسم القيادة

العميد علاء الغانمي

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