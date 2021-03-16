البرلمان ينشر جدول أعمال جلسته لهذا اليوم

2021/03/16 | 20:34 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد اعلنت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب، الثلاثاء، عن جدول اعمال جلسة البرلمان المقرر عقدها اليوم.فيما يلي نص الوثيقة:

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