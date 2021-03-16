الكاظمي يوجه بنقل جثمان الراحل كمال مظهر أحمد من ألمانيا إلى العراق

2021/03/16 | 20:37 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع وجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، بنقل جثمان الراحل كمال مظهر أحمد من ألمانيا إلى العراق.وقال الكاظمي في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): "رحل عن عالمنا اليوم المؤرخ والعلامة العراقي الدكتور كمال مظهر أحمد، بعد صراع طويل مع المرض، وبرحيله يكون العراق قد فقد علما بارزا من أعلام الفكر والثقافة والتاريخ". وأضاف: "لقد حفلت سيرة الراحل بالمنجزات الأكاديمية، وبالعطاء الثر الغزير في مجال بحثه، كما ترك إرثا غنيا من البحوث والكتب والدراسات التي أغنت الحياة الفكرية العراقية، فضلا عن إشرافه وتدريسه لعشرات الأكاديميين والرسائل الجامعية".ووجه الكاظمي بأن تتكفل الجهات الحكومية الرسمية العراقية نقل جثمان الراحل من ألمانيا الى مثواه الأخير في وطنه العراق".

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