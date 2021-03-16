زلاتان يرتدي قميص منتخب السويد بعد 5 سنوات

2021/03/16 | 20:40 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ متابعة

استدعى المدير الفني لمنتخب السويد لكرة القدم يان أنديرسين، المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم ميلان الإيطالي إلى تشكيلة المنتخب، بعد غياب دام أكثر من خمسة سنوات.

وكان زلاتان إبراهيموفيتش قد أعلن في أواخر عام 2016 اعتزاله اللعب الدولي مع منتخب بلاده، ولكن بالاتفاق مع الاتحاد السويد والمدرب يان أولوف المعروف بيان أنديرسين، عاد مهاجم ميلان من جديد.

ويستعد منتخب السويد لخوض ثلاثة مباريات خلال التوقف الدولي القادم الخاص بالاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” لشهر مارس.

وسيواجه منتخب السويد كلا من جورجيا، كوسوفو وإستونيا.



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