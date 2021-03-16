الاحداث عصفت بالموصل والأمل في تماسك ابنائها- نصار النعيمي

2021/03/16 | 20:45 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نصار النعيمي تُعد العوائل الموصلية كما هي العوائل العراقية جميعها، الأكثر تماسكا وارتباطاً ببعضها البعض عبر التأريخ ، ويذكر لنا التاريخ الحديث ان العديد من العوائل الموصلية كانت تسكن في دار واحدة، وخير شاهد على ذلك ما ذكر في الحكايات الموصلية، وجود الجد والجدة والعم او العمة والخال او الخالة يسكنون مع اقربائهم في […]

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