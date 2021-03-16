الكاظمي يعزي برحيل المؤرخ والعلامة الدكتور كمال مظهر أحمد.. والحداد يعد وفاته

2021/03/16 | 20:48 - المصدر: الصباح

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بغداد/ الصباح

وجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، بنقل جثمان الراحل كمال مظهر أحمد من ألمانيا إلى العراق.

وقال الكاظمي في بيان له: "رحل عن عالمنا اليوم المؤرخ والعلامة العراقي الدكتور كمال مظهر أحمد، بعد صراع طويل مع المرض، وبرحيله يكون العراق قد فقد علما بارزا من أعلام الفكر والثقافة والتاريخ".

وأضاف: "لقد حفلت سيرة الراحل بالمنجزات الأكاديمية، وبالعطاء الثر الغزير في مجال بحثه، كما ترك إرثا غنيا من البحوث والكتب والدراسات التي أغنت الحياة الفكرية العراقية، فضلا عن إشرافه وتدريسه لعشرات الأكاديميين والرسائل الجامعية".

ووجه الكاظمي بأن "تتكفل الجهات الحكومية الرسمية العراقية نقل جثمان الراحل من ألمانيا الى مثواه الأخير في وطنه العراق".

كما قدم نائب رئيس مجلس النواب الدكتور بشير خليل الحداد التعازي إلى الوسط الثقافي والأدبي وإقليم كردستان بوفاة الدكتور كمال مظهر أحمد.

وعد الحداد رحيل مظهر "خسارة كبيرة"، قائلاً: "عرف في ميدان البحوث والدراسات الكوردية وتوثيق تاريخ العراق الحديث، وأشتهر في مقدمة المؤرخين الكورد وتعد كتاباته ومؤلفاته الأدبية والفكرية مصادر موثوقة تجمع بين وفرة النتاج العلمي والكفاءة المنهجية".

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