تنظيمات حمرين للـ أ.و.ك تحيى ذكرى فاجعة حلبجة

2021/03/16 | 20:49 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحيت تنظيمات 16 حمرين للإتحاد الوطني الكوردستاني اليوم الثلاثاء، ذكرى قصف مدينة حلبجة بالسلاح الكيمياوي من قبل النظام الصدامي المقبور.

ووقف كوادر وأعضاء ومؤيدي المركز في ساحة المركز خمسة دقائق حدادا على أرواح الشهداء عند وقت بدء قصف المدينة بالسلاح الكيمياوي

وقال كريم شكر محمد مسؤول تنظيمات مركز 16 حمرين أن مدينة حلبجة الشهيدة ستبقى رمزا من رموز النضال والتضحية وأن قصفها بالسلاح الكيمياوي من قبل النظامي الصدامي البائد اكبر دليل على إستخدام الهمجية والحقد ضد الشعب الكوردي.

PUKmedia / عمر اواره

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