الدولار يتحول للاستقرار عالمياً في تعاملات متقلبة قبل قرار الفيدرالي

2021/03/16 | 20:51 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: تحول الدولار الأمريكي للاستقرار عالمياً خلال تداولات اليوم الثلاثاء، في تعاملات متقلبة مع ترقب قرار الاحتياطي الفيدرالي.

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