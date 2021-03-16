قطاع السيارات يقود ارتفاع الأسهم الأوروبية عند الإغلاق

2021/03/16 | 20:51 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في نهاية جلسة اليوم الثلاثاء، مع آمال تعافي الاقتصاد، وترقب اجتماع الاحتياطي الفيدرالي.

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