على اساس بايدن حمل وديع

2021/03/16 | 21:02 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سامي جواد كاظم

لو تحدثت عن سياسة امريكا فلست ذلك

النابغة والمتنبئ بماهية السياسة

الامريكية فان اوراقها باتت معروفة حتى

عند الاغبياء والحمير ، اتابع موقع

وزارة الخارجية الامريكية وهو يتباكى

على اليمن

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