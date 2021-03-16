بالصور:اولى خطوات هدم مرقد الشهيد سعيد بن الجبير لاعادة بنائه وتوسعته

2021/03/16 | 21:02 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدات الخطوات الاولى لتهديم واعادة

بناء مرقد سعيد بن جبير هو أحد المراقد

الإسلامية في العراق، يقع على بعد 40 كم

جنوب مدينة الكوت في قضاء الحي

ونتشر وكالة نون الخبرية صورا اولية

لعملية بدء تهديم قبة الم

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