وفد من مجلس الوزراء يناقش في قضاء طويريج انشاء جسر ثالث على نهر الفرات بقيمة 9 مليار دينار

2021/03/16 | 21:02 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زار وفد من مجلس الوزراء قضاء طويريج

بمحافظة كربلاء المقدسة لمناقشة بناء

الجسر الثالث على نهر الفرات في القضاء

الذي يبعد 22 كم شرقي كربلاء

وقال قائممقام القضاء منتظر الشافعي

لوكالة نون الخبرية تم خلال

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